Последнее обновление: 28.09.2017 18:03

Британия согласовывает с ЕС сохранение свободной границы с Ирландией

Великобритания и ЕС начали согласование принципов, которые лягут в основу договоренности о сохранении свободной границы между Северной Ирландией и Республикой Ирландия.

"Нам удалось добиться прогресса по вопросу о Северной Ирландии и Ирландии. Мы начали вырабатывать принципы, которые позволят нам сохранить единое иммиграционное пространство. Мы также считаем, что соглашения Страстной пятницы должны соблюдаться", — сказал британский министр по делам Brexit Дэвид Дэвис в четверг на совместной пресс-конференции с главным переговорщиком от ЕС Мишелем Барнье по окончании четвертого раунда переговоров по Brexit.

Граница с Ирландией – единственная сухопутная граница Соединенного Королевства.

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