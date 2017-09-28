Британия согласовывает с ЕС сохранение свободной границы с Ирландией

Великобритания и ЕС начали согласование принципов, которые лягут в основу договоренности о сохранении свободной границы между Северной Ирландией и Республикой Ирландия.

"Нам удалось добиться прогресса по вопросу о Северной Ирландии и Ирландии. Мы начали вырабатывать принципы, которые позволят нам сохранить единое иммиграционное пространство. Мы также считаем, что соглашения Страстной пятницы должны соблюдаться", — сказал британский министр по делам Brexit Дэвид Дэвис в четверг на совместной пресс-конференции с главным переговорщиком от ЕС Мишелем Барнье по окончании четвертого раунда переговоров по Brexit.

Граница с Ирландией – единственная сухопутная граница Соединенного Королевства.