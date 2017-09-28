Состояние миллионеров выросло до рекордных $63,5 триллиона в 2016 году - исследование

Число миллионеров в мире выросло почти на 8 процентов в прошлом году, добравшись до исторически рекордного значения 16,5 миллионов человек. Их совокупное состояние - $63,5 триллиона, говорится в исследовании консалтинговой компания Capgemini.

Состояние владельцев крупного капитала - к таким Capgemini относит людей с инвестируемыми активами в размере $1 миллион и больше, исключая основное место проживания, предметы коллекционирования и предметы потребления - выросло в 2016 году на 8,2 процента в годовом сравнении и, вероятно, превысит отметку в $100 триллионов к 2025 году.

В докладе сказано, что миллионерами в прошлом году стали около 1,15 миллиона человек.

Наибольшее число состоятельных людей проживают в США, Японии, Германии и Китае - суммарно на эти страны приходится почти две трети от общего числа миллионеров.

В США численность миллионеров увеличилась до 4,8 миллиона с 4,46 миллиона, а аналогичный показатель в Китае вырос до 1,13 миллиона с чуть более 1 миллиона.

Росту благосостояния в равной степени способствовали Азиатско-Тихоокеанский регион, Европа и Северная Америка, при этом в России, Бразилии и Канаде вновь наблюдалась положительная динамика после снижения в предыдущем году, говорится в докладе.

Число россиян-миллионеров и их состояние увеличились примерно на 20 процентов, в том числе благодаря подъему на фондовом рынке в прошлом году.

Изучение структуры вложений показывает, что во втором квартале 2017 года миллионеры держали 31,1 процента активов в акциях против 24,8 процента в 2016 году.

Инвестиции в инструменты с фиксированным доходом по-прежнему составляли 18 процентов, а объем наличных средств вырос до 27,3 процента с 23,5 процента.

Объем инвестиций в альтернативные инструменты, такие как хедж-фонды, деривативы, иностранная валюта, сырье и частный капитал, упал с 15,7 процента до 9,7 процента.

В докладе не рассматриваются причины изменения структуры вложений, однако уверенный глобальный рост вместе с обильной ликвидностью после многих лет беспрецедентного стимулирования глобальными центробанками способствовали подъему фондовых рынков до новых максимумов.