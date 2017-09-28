Последнее обновление: 28.09.2017 11:40

Премьер Японии распустил нижнюю палату парламента

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в четверг, 28 сентября, распустил нижнюю палату парламента, чтобы обеспечить возможность проведения досрочных выборов.

О том, что подобный шаг планируется, 62-летний глава правительства объявил еще 25 сентября. Необходимость данной меры Синдзо Абэ обосновал тем, что намерен заручиться поддержкой избирателей для проведения более жесткого курса в отношении КНДР, уточняют информагентства.

Критики премьера, в свою очередь, заявляют, что он хочет воспользоваться роспуском нижней палаты, чтобы добиться переизбрания на волне роста популярности в условиях усиления напряженности на Корейском полуострове.

В марте правящая Либерально-демократическая партия (ЛДП) внесла в свой устав изменения, согласно которым председатель ЛДП вправе занимать этот пост не два, а три трехлетних срока подряд. Таким образом, при сохранении поддержки избирателей Синдзо Абэ, возглавляющий партию, может рассчитывать на третий срок на посту главы правительства.

Официально полномочия нижней палаты должны были истечь в декабре 2018 года. Дата новых парламентских выборов пока не назначена. Ожидается, что они могут пройти 22 октября.

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