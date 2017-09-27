Доллар в плюсе после выступления Йеллен, политическая неопределенность давит на евро

Доллар вырос в среду после выступления главы Федрезерва Джанет Йеллен, пообещавшей постепенно повышать ставки, в то время как евро снизился из-за политической неопределенности, возникшей после парламентских выборов в Германии.

Индекс доллара к корзине основных валют к 8.32 прибавил 0,2 процента до 93,13.

Йеллен во вторник сказала, что ФРС должна продолжить постепенное повышение процентных ставок, несмотря на неопределенность в отношении траектории инфляции.

По словам главы американского центробанка, “было бы неразумным держать ставки на текущем уровне до тех пор, пока инфляция не достигнет 2 процентов”.

“Ее комментарии указывают на то, что последние (слабые) данные инфляции не сильно влияют на монетарную политику ФРС. Регулятор сфокусирован на том, чтобы не откладывать повышение ставок слишком долго, чтобы ему не пришлось поспешно повышать их в будущем” - сказал Юкио Исидзуки, старший аналитик Daiwa Securities.

К иене доллар прибавил 0,1 процента до 112,39, отойдя от достигнутого во вторник минимума в 111,50.

Евро сбавил 0,1 процента до $1,1777 после достижения минимума пяти недель в $1,17575 во вторник.

По настроениям инвесторов ударил успех ультраправых и ослабление позиций традиционных партий на прошедших в воскресенье выборах в Германии, после которых канцлеру Ангеле Меркель, вероятно, будет нелегко сформировать коалиционное правительство.

Австралийский доллар подешевел на 0,3 процента до $0,7865 после снижения до минимума шести недель в $0,7860 во вторник. По валюте ударило снижение цен на железную руду - основную статью австралийского экспорта.