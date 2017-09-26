Литва и Дания, выступая против планов расширения Nord Stream-2, намерены оказать давление на Брюссель

Литва и Дания планируют согласовывать свою позицию по проекту Nord Stream-2 и оказывать влияние на Еврокомиссию для более строгого отношения к проекту, заявил глава литовского МИД Линас Линкявичюс на совместной с датским коллегой Андерсом Самуэльсеном пресс-конференции в Вильнюсе.

"Мы согласуем наши аргументы так, чтобы действительно оказать влияние, ведь позиция ясна, политическая установка высказана не раз", - заявил Л.Линкявичюс.

Министры иностранных дел двух стран раскритиковали планы расширения газопровода Nord Stream, проложенного по дну Балтийского моря между Россией и Германией. Как считают Литва и Дания, проект увеличит зависимость Европы от российского газа и нанесет удар по Украине как по стране-транзитеру газа.

Участники проекта Nord Stream-2 стремятся к тому, чтобы газопровод проходил по дну Балтийского моря и до попадания в Германию пересекал территориальные воды Дании.

Датское правительство утверждает, что получило такую просьбу и оценивает ее, однако одновременно готовит законопроекты, которые бы позволили блокировать газопровод по причинам политики внутренней и внешней безопасности.

Тем не менее, отметил А.Самуэльсен, Дания в одностороннем порядке не пойдет на бойкот всего проекта и попытается оказать влияние на Еврокомиссию.

"Мы не считаем справедливым, если такая маленькая страна, как Дания, будет решать такой большой вопрос, как этот. Поэтому мы попытаемся убедить Еврокомиссию, чтобы она поняла этот вопрос", - сказал А.Самуэльсен.

Еврокомиссар по энергетике и климатическим изменениям Мигель Ариас Каньете ранее отмечал, что газопровод Nord Stream-2 не будет способствовать целям энергетической политики ЕС, он только усилит доминирующую позицию "Газпрома" на рынке.

В свою очередь еврокомиссар по энергетике Марош Шефчович заявлял, что продолжение транзита газа через Украину после 2020 года (после окончания контракта "Нафтогаза Украины" с "Гапромом") - это приоритет для ЕС. Еврокомиссия, по его словам, намерена просить разрешения у стран ЕС на проведение переговоров с Россией о выполнении правовых актов ЕС при строительстве газопровода си обеспечении транзита газа через Украину.

Газопровод Nord Stream-2 пройдет по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе, его длина составит более 1,2 тыс. км. Предполагается, что пропускная способность газопровода составит 55 млрд кубометров газа в год. Стоимость проекта оценивается почти в 10 млрд евро.