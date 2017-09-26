Последнее обновление: 26.09.2017 18:04

В Анголе в должность вступил новый президент - впервые более чем за 35 лет

В должность президента Анголы вступил бывший министр обороны страны Жоау Лоуренсу, сменив на посту главы государства Жозе Эдуарду душ Сантуша, который занимал эту должность на протяжении последних 38 лет, сообщили во вторник португальские СМИ.

По данным СМИ, ранее Ж.Эдуарду душ Сантуш лично выбрал Ж.Лоуренсу в качестве приемника.

63-летний Ж.Лоуренсу ранее пообещал привлечь в Анголу иностранных инвесторов, а также заявил, что хочет быть признан как лидер, осуществивший в стране "экономическое чудо".

В августе в Анголе прошли выборы, в результате которых большинство голосов набрала правящая партия Народное движение за освобождение Анголы - Партия труда (МПЛА). Таким образом, именно кандидат от этой партии - Ж.Лоуренсу - занял пост президента. По итогам выборов МПЛА также получила абсолютное большинство мест в парламенте - 150 из 220.

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