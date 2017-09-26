Последнее обновление: 26.09.2017 18:04

Парламент Грузии принял новую конституцию

Парламент Грузии большинством голосов на внеочередном заседании во вторник принял в третьем, окончательном чтении поправки в конституцию страны, предусматривающие переход к парламентской форме правления.

Поправки утверждены 117 голосами "за" и двумя голосами "против".

Парламент Грузии ранее принял пакет поправок в двух чтениях. Пакет поправок был разработан специально созданной Государственной конституционной комиссией. Они предполагают переход страны к парламентской форме правления.

Новый вариант конституции не поддерживают президент Георгий Маргвелашвили, оппозиция и ряд НПО, которые в результате переговоров определили свою версию поправок и предложили ее властям, однако в правящей команде пообещали внести поправки в новый вариант конституции позднее.

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