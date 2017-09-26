Иракские курды поддержали независимость на референдуме, Турция грозит ответными мерами

Багдад во вторник исключил возможность переговоров об отделении населенных курдами районов на севере Ирака, а Анкара пригрозила блокадой после того, как референдум показал, что жители поддерживают независимость региона.

Предварительные результаты голосования, которое состоялось в понедельник, показали, что явка составила 72 процента и подавляющее большинство избирателей - возможно, более 90 процентов - сказали “да” независимости, сообщил телеканал Rudaw TV, базирующийся в столице Иракского Курдистана Эрбиле. Окончательные результаты будут обнародованы до среды.

Президент Регионального правительства Курдистана Масуд Барзани сказал, что результаты голосования не имеют законной силы, но должны дать ему полномочия для ведения переговоров с Багдадом и соседними странами о мирном отделении региона от Ирака.

Багдад, тем не менее по-прежнему резко критикует идею о независимости курдов.

“Мы не готовы обсуждать или вести диалог о результатах референдума, потому что он противоречит конституции”, - сказал в понедельник премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади.

Курды провели референдум вопреки угрозам Багдада и влиятельных соседей Ирака - Ирана и Турции - заблокировать голосование.

Иракские курды, часть крупнейшей этнической группы, оставшейся без государственности после распада Османской империи почти 100 лет назад, говорят, что референдум - признание их вклада в борьбу с “Исламским государством”, которое в 2014 году захватило треть Ирака, сломив сопротивление армии страны.

Избирателям было предложено ответить “да” или “нет” на вопрос: “Вы хотите, чтобы Курдский автономный район и курдские районы за пределами (Курдского) автономного района стали независимым государством?”

В соседних с Ираком государствах - Иране, Турции и Сирии - проживают крупные курдские общины, и их власти опасаются распространения сепаратизма среди собственного населения.

Президент Турции Тайип Эрдоган во вторник заявил, что иракским курдам придется голодать, если Анкара решит запретить транзит грузовиков и нефти через границу с северным Ираком. По его словам, возможны любые экономические и военные меры.

“(Они) окажутся в тяжелом положении, когда мы начнем вводить наши санкции”, - сказал Эрдоган.

“Все будет кончено, когда мы закрутим нефтяные вентили, все (их) доходы улетучатся, и они не смогут найти пропитание, когда наши грузовики перестанут ездить на север Ирака”.

Турецкий лидер также обвинил Барзани в “предательстве”.

“Мы до последнего думали, что Барзани не допустит такую ошибку, как проведение референдума, но, очевидно, мы были неправы”, - сказал Эрдоган.

“Это решение о референдуме, принятое без каких-либо консультаций - предательство”.

Госдеп США сообщил, что “крайне разочарован” решением властей Курдистана провести референдум, но отметил, что “сложившиеся исторически отношения” Вашингтона с народом Иракского Курдистана не изменятся.

Отвечая на вопрос о референдуме, пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сказала в понедельник: “Мы надеемся на единый Ирак, который уничтожит ИГИЛ и, конечно же, даст отпор Ирану”.

Кремль во вторник по сути выступил против отделения населенных курдами районов на севере Ирака: пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что Россия поддерживает территориальную целостность стран региона, а также подтвердил, что Владимир Путин обсудил референдум в телефонном разговоре с лидерами Турции и Ирана в понедельник.

Иран в воскресенье ввел запрет на прямое авиасообщение с Курдистаном, в то время как Багдад призвал другие страны прекратить импортировать нефть из региона и потребовал у властей Курдистана передать ему контроль над международными аэропортами и пограничными пунктами с Ираном, Турцией и Сирией.

Генерал-майор Яхья Рахим Сафави, высокопоставленный советник лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, призвал “четыре соседние страны заблокировать сухопутные границы” с Иракским Курдистаном, сообщило иранское госинформагентство IRNA.

Сирия, находящаяся в состоянии гражданской войны и также столкнувшаяся со стремлением проживающих на ее территории курдов к самоопределению, не признает легитимность референдума.

Премьер-министр Иракского Курдистана Нечирван Барзани сказал, что проведение референдума “не означает, что завтра мы станем независимыми или перекроим границы”.

“Если голосов ”за“ будет больше, мы разрешим наши споры с Багдадом мирным путем”, - сказал он на пресс-конференции в Эрбиле.

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон подтвердил несогласие Лондона с проведением референдума, но призвал “все стороны воздержаться от провокационных заявлений и действий после голосования”.

“Приоритетом должна оставаться борьба с Даеш (ИГИЛ) и возвращение стабильности в освобожденные регионы”, - сказал Джонсон.