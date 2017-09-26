В 2018 году Facebook может прекратить работу в России

В следующем году Facebook должен выполнить российский закон о локализации персональных данных, в противном случае ресурс прекратит работу на территории России, сообщил сегодня журналистам глава Роскомнадзора Александр Жаров.

"Закон обязателен для всех. В любом случае мы или добьемся того, чтобы закон был исполнен, или компания прекратит работать на территории Российской Федерации, как, к сожалению, произошло с Linkedin. Тут исключений нет", - сказал А.Жаров.

"Мы будем добиваться, чтобы 242-й закон компанией Facebook был соблюден. В 2018 году все будет точно", - подчеркнул А.Жаров.

Он пояснил, что сроки для решения этой проблемы поставлены, и они будут соблюдены.

"Мы прекрасно осознаем, что Facebook имеет значительное количество пользователей на территории Российской Федерации, с другой стороны, мы понимаем, что это не уникальный сервис, есть и другие социальные сети", - пояснил А.Жаров.

Он рассказал, что позиция компании состоит в том, что они рассматривают варианты, как они будут исполнять этот закон, официальных писем от них не поступало.

"У нас в плане проверок по этому направлению до конца 2017 года Facebook нет, в 2018 году мы подумаем, может быть, проверим", - уточнил А.Жаров.

Он напомнил, что компания Twitter уже обозначила срок локализации персональных данных - середина 2018 года.

"Мы исходим из позиции доброй воли, поскольку компания написала нам официальное письмо, поэтому до этого момента мы ее проверять не будем. А после этого момента - сразу и проверим", - сказал А.Жаров.