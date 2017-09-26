Последнее обновление: 26.09.2017 15:22

В воздушном пространстве стран Балтии стартовали плановые учения ВВС НАТО

Плановые двухдневные учения ВВС НАТО Ramstein Alloy 6 начались в воздушном пространстве стран Балтии, сообщила во вторник пресс-служба министерства обороны Литвы.

"С 26-27 сентября в воздушном пространстве стран Балтии проводятся плановые учения ВВС НАТО Ramstein Alloy 6, в этом году целью учений является совершенствование навыков наблюдения и контроля за воздушным пространством в балтийском регионе ВВС НАТО, а также совершенствование навыков управления", - говорится в сообщении оборонного ведомства.

По данным министерства, в маневрах принимают участие истребители ВВС США F-15C Eagle, выполняющие в данный момент миссию воздушной полиции в странах Балтии с Шяуляйской авиабазы и бельгийские истребители F-16, дислоцированные на базе Эмари в Эстонии. В маневрах также участвуют истребители Эстонии, Германии, Польши.

"Потерявший связь самолет будет имитировать литовское транспортное судно ВВС республики C-27J Spartan", — добавляет ведомство.

Маневры Ramstein Alloy проводятся в странах Балтии с 2016 года, проходят учения три раза в год в одной из балтийских стран. Организаторами учений Ramstein Alloy является штаб ВВС НАТО Германии в Рамштайне совместно с германским Объединенным центром воздушных операций в Удеме.

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