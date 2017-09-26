Лукашенко предложил Великобритании активнее инвестировать в Беларусь

Лукашенко предлагает Великобритании активнее инвестировать в Беларусь. Об этом он заявил на встрече с государственным министром по делам Европы и Америки МИД Великобритании Аланом Дунканом.

"Давайте определим 3-4 солидных пилотных экономических проекта (потому что экономика - база любых отношений) и реализуем их. Давайте скажем по-народному, просто: у Великобритании масса свободных денег, которые должны быть вложены в дело. Мы создадим самые удобные и выгодные условия для бизнеса и несколько - 2-3 совместных предприятия - построим в Беларуси, которые будут работать на две страны", - сказал Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

Он также отметил возможность сотрудничества в сфере электротранспорта. По словам Лукашенко, Великобритания приняла очень интересное решение - с определенного года отказаться от продажи и использования автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.

"Я приветствую и аплодирую такому решению. По вашему примеру в этом направлении и мы решили двигаться. И в этом плане ищем наиболее продвинутых партнеров в этой сфере", - сказал Лукашенко.

"Давайте вместе попробуем работать в Беларуси", - предложил он.

Лукашенко выразил сожаление о том, что Великобритания выходит из Евросоюза, с точки зрения развития белорусско-европейских отношений в целом.

"Знаете, о чем я подумал, заходя в этот зал на встречу с вами? Во-первых, наконец-то высокопоставленный человек, член правительства очень развитой, продвинутой страны решил приехать в Беларусь. Новый хороший знак, - сказал он. - Во-вторых (может, вам это не понравится), я подумал, очень жаль, что Великобритания в этот момент уходит из Европейского союза. У нас был бы надежный хороший партнер и друг в Евросоюзе, который мог бы сказать правду о Беларуси".