Евреи Европы напуганы результатами "Альтернативы для Германии" на выборах

Президент Европейского еврейского конгресса (ЕЕК) Вячеслав Моше Кантор поздравил канцлера Германии Ангелу Меркель в связи с победой ее партии на прошедших федеральных выборах и выразил обеспокоенность в связи с растущей поддержкой партии "Альтернатива для Германии".

В воскресенье в Германии прошли выборы в бундестаг. Согласно окончательным данным немецкого центризбиркома, партийный альянс ХДС/ХСС во главе с Меркель лидирует с 33% (246 мест в бундестаге), но это худший его результат с 1949 года. Правая "Альтернатива для Германии" впервые проходит в немецкий парламент с 12,6% и сразу становится третьей силой в бундестаге (94 места), партию с репутацией евроскептиком-антиисламистов поддержали около 1 миллиона человек.

"Мы поздравляем канцлера Ангелу Меркель с переизбранием, а немецкий народ – с тем, что он в очередной раз продемонстрировал приверженность принципам демократии. Канцлер Меркель проявляет исключительную смелость и убежденность в поддержке возрождения еврейской жизни в Германии и является убежденным сторонником Государства Израиль, как на национальном уровне, так и в рамках Европейского союза", - приводит слова Кантора пресс-служба ЕЕК.

Вместе с тем он выразил озабоченность успехом партии "Альтернатива для Германии".

"Мы верим, что центристские партии в Бундестаге обеспечат полное отсутствие представителей "Альтернативы для Германии" в будущей правящей коалиции. Некоторые позиции, в поддержку которых эта партия выступала во время избирательной кампании, отражают вызывающий озабоченность уровень нетерпимости, который не наблюдался в Германии уже в течение нескольких десятилетий, и который, безусловно, тревожит немецких и европейских евреев", - подчеркнул Вячеслав Моше Кантор.