Последнее обновление: 25.09.2017 18:43

США вводят ограничения на въезд в страну граждан КНДР и еще 7 стран

Власти США вводят новые ограничения на въезд в страну граждан ряда стран, включая Венесуэлу, КНДР и Чад. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Действие предыдущего указа президента Дональда Трампа, в котором фигурировали шесть стран с преимущественно мусульманским населением завершилось в воскресенье, 24 сентября.

В новый список также внесены государства, значившиеся в прежнем документе, включая Иран, Ливию, Сирию, Сомали и Йемен. Вместе с тем в нем не упоминается Судан.

Ограничения вступят в силу 18 октября.

Став президентом США, Дональд Трамп в рамках своей антитеррористической политики подписал указ об ужесточении иммиграционного законодательста. Этот шаг вызвал критику и протесты не только в Соединенных Штатах, но и во всем мире.

blog comments powered by Disqus
<Август 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Сентябрь 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
2345678
Политика
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование