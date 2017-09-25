США вводят ограничения на въезд в страну граждан КНДР и еще 7 стран

Власти США вводят новые ограничения на въезд в страну граждан ряда стран, включая Венесуэлу, КНДР и Чад. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Действие предыдущего указа президента Дональда Трампа, в котором фигурировали шесть стран с преимущественно мусульманским населением завершилось в воскресенье, 24 сентября.

В новый список также внесены государства, значившиеся в прежнем документе, включая Иран, Ливию, Сирию, Сомали и Йемен. Вместе с тем в нем не упоминается Судан.

Ограничения вступят в силу 18 октября.

Став президентом США, Дональд Трамп в рамках своей антитеррористической политики подписал указ об ужесточении иммиграционного законодательста. Этот шаг вызвал критику и протесты не только в Соединенных Штатах, но и во всем мире.