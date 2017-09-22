Facebook пересмотрит правила размещения политической рекламы после угрозы США о регулировании

Facebook Inc в четверг приступила к пересмотру политики компании в сфере платной политической рекламы, пойдя на уступки американским законодателям, которые угрожают регулировать деятельность крупнейшей соцсети из-за скрытых объявлений, размещаемых во время избирательных кампаний.

Компания также пообещала передать следователям Конгресса США данные о 3.000 политических рекламных объявлений, которые, по сообщению Facebook, были приобретены российскими организациями во время и после президентских выборов в США в 2016 году.

Генеральный директор Facebook Марк Цукерберг сказал, что компания впервые предоставит возможность всем пользователям соцсети видеть любую политическую рекламу, размещаемую на ее страницах, независимо от того, на кого она направлена.

Кроме того, Facebook будет требовать от политических рекламодателей раскрывать информацию о том, кто именно платит за объявления. Это требование уже прописано в американском законодательстве, однако применяется только к политической рекламе на телевидении, но не в социальных медиа.

“Мы будем работать с другими компаниями, чтобы создать новый стандарт прозрачности в политической рекламе онлайн”, - сказал Цукерберг.

Выступая в прямом эфире из штаб-квартиры компании в Менло-парке в Калифорнии, Цукерберг заявил, что нововведения помогут устранить обеспокоенность по поводу того, что правительства, в том числе российское, используют рекламные объявления в Facebook с целью вмешательства в выборы в других странах.

Ранее в сентябре, Facebook сообщила, что, как показала внутренняя проверка, за несколько месяцев до и после прошлогодних выборов в США организации, вероятно, базирующиеся в России, потратили $100.000 на размещение в соцсети 3.000 рекламных объявлений, разжигающих социальную и политическую вражду. Изначально компания отказывалась делиться с Конгрессом информацией об этих объявлениях.

Комитеты по разведке Палаты представителей и Сената США и спецпрокурор Роберт Мюллер расследуют возможное вмешательство России в президентские выборы в США, которое Москва отрицает.

Изменяя правила размещения политической рекламы, Facebook отступает от своих прежних принципов. На протяжении многих лет компания сопротивлялась призывам регулировать политические объявления, рассматривая их так же, как и любую коммерческую рекламу.

Спустя несколько дней после выборов в США в ноябре 2016 года Цукерберг заявил, что появление ложной информации в соцсети не повлияло на исход голосования и избрание Дональда Трампа президентом, назвав подобное предположение “сумасшедшей идеей”.

Сенатор Марк Уорнер, вице-председатель сенатского комитета по разведке, в начале сентября сравнил политическую рекламу в социальных сетях с “диким, диким Западом” и заявил, что необходимо принять новое законодательство для контроля над ней.

На прошлой неделе Федеральная избирательная комиссия обратилась к общественности с просьбой прокомментировать возможные изменения в регулировании рекламного законодательства. Комиссия также рассматривает возможность проведения публичных слушаний, в которых Facebook и другие технологические кампании примут участие в качестве свидетелей.

Facebook сегодня является ведущей онлайн-платформой для размещения политической рекламы в связи с низкой стоимостью публикации объявлений и наличием инструментов, которые позволяют показывать рекламные сообщения узкой аудитории.

Американские политические кампании, вероятно, потратили $300 миллионов на рекламу в Facebook во время избирательного цикла 2016 года, говорят аналитики Nomura, хотя точная сумма неизвестна.

Остается неясным, насколько нововведения Facebook будут удовлетворять требованиям в отношении контроля со стороны правительства.

В прошлом компания настаивала на том, что информация о рекламе должна оставаться конфиденциальной, если рекламодатель сам эту информацию не разгласил.

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ВЫБОРАМИ В ГЕРМАНИИ

Цукерберг, который в четверг вернулся к работе после отпуска по уходу за ребенком, изложил шаги, которые предпримет компания, чтобы лишить правительства возможности использовать Facebook для манипуляций во время выборов.

По его словам, Facebook дополнительно наймет 250 человек, расширит сотрудничество с предвыборными комиссиями по всему миру и адаптирует системы, чтобы предотвратить политическое запугивание в соцсети.

Facebook не зафиксировала попыток вмешательства в выборы в Германии, сказал Цукерберг, добавив, однако, что компания продолжит изучать фальшивые аккаунты, которые она удалила в преддверии назначенных на воскресенье выборов в бундестаг.

“Я не хочу, чтобы кто-то использовал наши инструменты для подрыва демократии. Это не то, что мы поддерживаем”, - сказал он.