Сервис Care by Volvo позволит каждые два года менять новый кроссовер

Volvo представила альтернативный способ приобретения автомобилей - сервис подписки Care by Volvo, предполагающий замену машины раз в два года.

Программа создана для покупателей нового компактного кроссовера XC40, который компания представила 21 cентября в Италии, пишут "Ведомости".

Как отмечается, по подписке Volvo авто заказывается онлайн, затем за нее вносится ежемесячная плата и ее можно сменить на новую через два года. Абонентам Care by Volvo также будут доступны услуги по мойке, заправке, чистке салона и замене запчастей. Расценки по программе не указаны, их объявят только в ноябре, сообщает The Verge.

VC.ru со ссылкой на представителей Volvo сообщает, что ежемесячная плата абонента составит около $840.

К тому же пользователи сервиса смогут давать автомобиль напрокат друзьям с помощью технологии цифрового ключа. Также они смогут при желании арендовать Volvo других моделей.