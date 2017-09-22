Президент Ирана намерен форсировать ракетную программу

Президент Ирана Хасан Роухани обещал продолжать разработку баллистических ракет, несмотря на критику со стороны США и Франции.

"Нравится вам это или нет, мы будем усиливать свою военную мощь, что необходимо в целях сдерживания", - заявил Роухани в телеобращении к народу в пятницу, 22 сентября, по случаю очередной годовщины со дня начала кровопролитной войны между Ираком и Ираном в 1980 году.

"Мы будем совершенствовать не только наши ракеты, но и наши военно-воздушные, сухопутные и военно-морские силы. Когда речь заходит о защите нашей страны, мы не будем ни у кого спрашивать разрешения", - подчеркнул иранский президент.

Позднее иракские СМИ распространили сообщение о том, что Иран представил новую баллистическую ракету с дальностью до 2 000 километров, способную нести несколько боеголовок. В своем сообщении СМИ сослались на заявление командира военно-космической дивизии Корпуса стражей исламской революции Амирали Хаджизаде, сделанное во время военного парада а Тегеране.