Telia заплатит в США штраф за взятки в Узбекистане

Скандинавская телекоммуникационная компания Telia договорилась с властями США о штрафе в $548,6 миллиона в рамках расследования дела о взятках в Узбекистане.

Согласно сообщению Министерства юстиции, узбекское подразделение Telia компания Cascom признала себя виновной в подкупе должностных лиц центральноазиатской республики.

США обвинили Telia в нарушении закона США о коррупции за рубежом, Telia признала вину, свидетельствуют судебные документы.

Telia заключила с Минюстом соглашение об отсрочке судебного преследования на три года.

Ранее оператор Вымпелком (сейчас Veon) согласился выплатить $795 миллионов для урегулирования претензий властей США и Нидерландов в рамках расследования дела о взятках в Узбекистане.