Парламент Молдовы повторно утвердил отклоненные президентом законы

Молдавские депутаты в четверг повторно проголосовали за законы, которые ранее отклонил президент республики Игорь Додон и отправил на повторное рассмотрение, заявил на брифинге спикер законодательного органа Андриан Канду после заседания парламента.

В план работы первого дня пленарного заседания парламента Молдовы были включены 12 вопросов, из них восемь — законы, возвращенные президентом. Речь идет о законе по борьбе с терроризмом, реформе Академии наук, законах об энергетике, талонах на питание, поправках в Трудовой кодекс, о государственных наградах, а также еще двух решениях парламента по изменению ряда законов.

За каждый из восьми законов повторно проголосовали по 55 депутатов из 64 присутствовавших в 101-местном парламенте. В них были внесены незначительные корректировки.

"Все законы были повторно рассмотрены комиссиями и пленумом парламента и повторно утверждены. Сегодня или в начале следующей недели, когда редакторы подготовят законы, они будут переданы на промульгацию (утверждение) президенту", - сказал Канду.

Комментируя решение парламента, Додон сообщил, что для принятия решения, что делать дальше в сложившейся ситуации, есть 14 дней.

До голосования по этим проектам фракция Партии социалистов Молдовы в полном составе покинула зал заседаний парламента. Депутаты-социалисты отметили, что они хотели поддержать позицию президента и высказать аргументы, почему эти проекты были приняты в спешке, почему они недостаточно аргументированы и "даже опасны", но их позиция не была учтена.

Как заявил депутат-социалист Влад Батрынча, в Партии социалистов еще раз выразили полную поддержку президенту Молдовы.

"Мы поддерживаем позицию президента по роспуску парламента, организации досрочных выборов и формирования нового парламентского большинства, которое будет представлять интересы народа", - сказал он.