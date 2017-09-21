Последнее обновление: 21.09.2017 15:44

Стихийные бедствия "съели" бюджет мировых перестраховщиков

Германская перестраховочная компания Hannover Re, третья по величине в мире, сообщила, что, вероятно, не сумеет достичь целевого показателя прибыли в 2017 году, поскольку ее расходы на выплату компенсаций, связанных с последствиями стихийных бедствий, могут превысить запланированный бюджет.

Целевой показатель чистой прибыли Hannover Re на текущий год составляет более 1 млрд евро.

В сообщении компании отмечается, что сумма в 825 млн евро, заложенная на выплаты компенсаций, сможет покрыть издержки, связанные с ураганами "Харви" и "Ирма", однако новый ураган - "Мария", а также землетрясение в Мексике, потребует от Hannover Re дополнительных расходов.

Тем не менее перестраховочная компания рассчитывает, что сможет по итогам 2017 года выплатить такие же дивиденды, как и годом ранее.

Ранее в этом месяце Munich Re, крупнейшая перестраховочная компания мира, также сообщила, что, вероятно, не сможет достичь целевого показателя прибыли в 2017 году из-за высоких расходов на возмещение ущерба от ураганов "Харви" и "Ирма".

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