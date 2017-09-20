Последнее обновление: 20.09.2017 18:03

В Латвии бывшие советские военные объекты планируют использовать для учений

Минобороны Латвии в связи с активным развитием сил народного ополчения, усилением присутствия союзников в стране, а также новыми закупками вооружения рассматривает возможность использовать для военных учений бывшие объекты советской армии, сообщил журналистам парламентский секретарь министерства Виестурс Силениекс.

"Все эти объекты известны, но сейчас надо смотреть стратегически и оценивать, какие из них использовать проще всего и с наименьшими вложениями. Оцениваются бывшие карьеры, которые можно использовать для учебных стрельб", - сказал Силениекс в среду после заседания комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции, которое прошло за закрытыми дверями.

По его словам, создавая подобные места для учений, нужно следить, чтобы там не проживали гражданские лица, а также руководствоваться принципами разумного хозяйствования: чтобы во время, когда учения не проводятся, эти территории могли использовать жители, например, для охоты, сбора грибов и ягод.

Минобороны также намерено развивать уже существующие полигоны, новых в ближайшие годы строить не планируется.

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