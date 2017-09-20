Около десяти миллионов бюллетеней для референдума изъяли в Каталонии

Гражданская гвардия Испании изъяла около десяти миллионов бюллетеней для голосования в типографии, расположенной в муниципалитете Бигес-и-Риельс, сообщает издание Vanguardia.

По данным издания, национальная гвардия изъяла "девять-десять миллионов бюллетеней" для голосования на референдуме о независимости 1 октября на складе типографии.

Между тем редседатель правительства автономного сообщества Карлес Пучдемон заявил, что власти Испании своими действиями по проведению обысков и арестов фактически лишили Каталонию возможности самоуправления.

"В эти последние часы, особенно сегодня, государство Испания фактически остановило самоуправление в Каталонии", - приводятся слова Пучдемона в Twitter правительства.

Согласно последней информации, полиция Испании окружила штаб-квартиру крайне левой националистической партии "Кандидатура народного единства" (CUP) в Барбера-дель-Вальес (провинция Барселона).

"Внимание! Сотрудники Национальной полиции окружили штаб-квартиру CUP, ее бойцы находятся внутри", - говорится в заявлении, опубликованном в официальном Twitter партии.

"Кандидатура народного единства" — крайне левая националистическая организация марксистского толка, представлена в каталонском парламенте десятью депутатами. Вместе с депутатами от более умеренной коалиции "Вместе за да" обладает в законодательном органе абсолютным большинством — 71 голос из 135. Именно голосами этих двух политических сил в каталонском парламенте были приняты документы, направленные на проведение референдума о независимости.

Гражданская гвардия Испании проводит спецоперацию, связанную с подготовкой в Каталонии референдума о независимости. Утром в среду были задержаны 16 человек, включая заместителя вице-председателя Женералитета Хосепа Марию Хове. Обыски прошли в здании Женералитета и других правительственных учреждениях.

Власти Каталонии собираются провести 1 октября референдум о независимости, который не признает испанское правительство. Конституционный суд Испании приостановил действие всех документов по поводу голосования, принятых Женералитетом и каталонским парламентом. Таким образом, все дальнейшие действия каталонских властей по подготовке референдума незаконны.