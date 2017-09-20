Последнее обновление: 20.09.2017 14:47

В Польше начинаются крупнейшие военные учения Dragon-2017

Церемония открытия крупнейших в Польше военных учений Dragon-2017 состоялась в среду на полигоне в Зегже близ Варшавы.

"В этих маневрах будут участвовать все виды вооруженных сил; будет также отработано взаимодействие и сотрудничество с военно-морским флотом и с авиацией. Войска территориальной обороны, участвующие в учениях в первый раз, будут защищать территорию взлетно-посадочных полос и действовать в качестве подразделений, поддерживающих действия войск", - рассказал журналистам заместитель министра национальной обороны Польши Михал Дворчик.

Он сообщил, что по сценарию учений, одно из соседних государств претендует на право доступа к природным ресурсам на территории Польши и имеет место "попытка дестабилизации политической обстановки" и "попытка овладеть спорной территорией". В ходе учений запланирована отработка обороны участка побережья, преодоления водной преграды, высадка парашютного десанта.

По данным Минобороны Польши, в учениях будут задействованы 17 тысяч военнослужащих и 3,5 тысяч единиц техники. Помимо польских военных, в учениях примут участие союзники Польши по НАТО — военнослужащие из США, Литвы, Латвии, Великобритании, Германии, Словакии, Италии, Болгарии, Румынии, а также Грузии и Украины. Активная фаза учений пройдет 25-29 сентября.

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