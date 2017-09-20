Thyssenkrupp и Tata Steel объединяют стальные активы в Европе

Немецкая Thyssenkrupp и индийская Tata Steel заключили предварительное соглашение об объединении европейских сталелитейных активов в совместное предприятие с равным участием, что приведёт к появлению второй по величине стальной компании в Европе, уступающей лишь ArcelorMittal.

Штаб-квартира компании, которая получит название Thyssenkrupp Tata Steel, будет расположена в Амстердаме или поблизости, говорится в опубликованном Thyssenkrupp заявлении по итогам подписания меморандума о взаимопонимании.

“Говоря о совместном предприятии, мы видим хорошее будущее в Европе для Thyssenkrupp и Tata,- сказал исполнительный директор Thyssenkrupp Хайнрих Хизингер. - Мы преодолеваем структурные трудности европейской сталелитейной промышленности и создаём крепкого игрока номер два”.

Согласно сообщению Tata Steel, сделка будет безденежной.

В меморандуме о взаимопонимании указано, что синергия при слиянии составит 400-600 миллионов евро ($480-720 миллионов) в год, при этом ожидается сокращение до 4.000 рабочих мест, или около 8 процентов от суммарного количества персонала.

Контракт о создании совместного предприятия может быть подписан в начале 2018 года после утверждения деталей сделки и юридической проверки, сообщила Thyssenkrupp.

Сделка требует одобрения наблюдательного совета Thyssenkrupp, совета директоров Tata Steel и Еврокомиссии.