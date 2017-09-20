Нафтогаз подал в Гааге иск к России на $5 млрд из-за потери активов в Крыму

Украинская госкомпания Нафтогаз, потерявшая в 2014 году часть своих активов из-за аннексии Крыма Россией, подала в суд в Гааге иск к РФ с требованием возместить $5 миллиардов убытков, сообщила пресс-служба украинского энергохолдинга.

В сообщении говорится, что исковое заявление в трибунал, сформированный при Постоянной палате Третейского Суда в Гааге подписали кроме Нафтогаза шесть компаний, входящих в группу: Чорноморнафтогаз, Укртрансгаз, предприятие Ликво, Укргазвыдобування, Укртранснафта и Газ Украины.

“Убытки группы Нафтогаз, в результате оккупации Крыма в настоящее время оцениваются экспертами в сумму около $5 миллиардов”, - говорится в сообщении.

Украинская сторона ожидает решение суда до конца 2018 года.

Для обеспечения защиты прав и интересов группы в этом процессе Нафтогаз привлек международную юридическую компанию Covington&Burling LLP.

В сообщении говорится, что в октябре 2016 года Нафтогаз и компании группы инициировали это арбитражное производство, основываясь на российско-украинском межправительственном соглашении о поощрении и взаимной защите инвестиций.

Нафтогаз лишился доступа к ряду месторождений на шельфе Черного моря и примерно 1-2 миллиардов кубометров газа в год, которые добывала в Крыму компания Чорноморнафтогаз.