Российская ГЛОНАСС менее эффективна американской GPS

Российская спутниковая навигационная система ГЛОНАСС должна сравняться по эффективности с американской системой GPS. Такую задачу поставил президент России Владимир Путин, сообщил во вторник журналистам вице-премьер Дмитрий Рогозин по итогам заседания Военно-промышленной комиссии России, которое прошло под руководством российского президента.

«Особый акцент президент поставил по ГЛОНАССу. Он считает, что крайне важно сегодня выйти на равные с американцами позиции: GPS и ГЛОНАСС должны быть равны по своей точности», - приводит слова Рогозина «Интерфакс».

По словам вице-премьера, на данный момент ГЛОНАСС по точности примерно в два раза уступает GPS. У американской системы уровень разрешения 3,6 метра, у российской — около 7 м, уточнил он.

Одновременно Рогозин отметил, что довести точность ГЛОНАСС до GPS можно будет после запуска спутников «Глонасс-К2». По планам, их запуск ожидается в конце 2018 — начале 2019 года. «Ввод новых космических аппаратов «Глонасс-К2» в конце 2018 года — начале 2019-го позволит начать финишный забег, чтобы к 2020 году выйти на абсолютно конкурентный показатель», - сказал Рогозин.

Как известно, с нового года установка системы вызова экстренных оперативных служб "ЭРА-ГЛОНАСС" стала обязательной в России и в странах Евразийского экономического союза. В Беларуси, по информации Госстандарта, выпуск в обращение транспортных средств без их обязательного оснащения устройствами вызова экстренных оперативных служб возможен до 31 декабря 2018 года.