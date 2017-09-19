Последнее обновление: 19.09.2017 17:19

США открыли первую военную базу в Израиле

Израиль и США открыли первую американскую военную базу на израильской территории, где будут размещаться солдаты, которые обслуживают систему противоракетной обороны.

Как отмечает The Washington Post, открытие базы в значительной степени является символическим и не предусматривает оперативные изменения. Однако израильские военные говорят, что вместе с другими мероприятиями это сообщает о готовности врагам Израиля.

"Это сообщение свидетельствует, что Израиль лучше подготовлен. Это сообщение о том, что Израиль улучшает реакцию на угрозы", - сказал командующий Сил воздушной обороны Израиля.

База расположена в пределах израильской базы военно-воздушных сил, которая уже существует, и будет действовать по военным директивам Израиля.

blog comments powered by Disqus
<Август 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Сентябрь 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
2345678
Политика
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование