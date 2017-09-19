Искусственный интеллект распознает болезнь Альцгеймера раньше медиков

Команда исследователей из Университета Бари в Италии считает, что наиболее перспективным решением в диагностике Альцгеймера является использование искусственного интеллекта.

К таким выводам ученые пришли после разработки алгоритма машинного обучения, который способен различать структурные изменения в мозге, вызванные болезнью Альцгеймера, пишет "Новое время" со ссылкой на Engadget.

"Искусственный интеллект обучали на основе 67 МРТ-сканирований мозга, 38 из которых принадлежали больным людям, а 29 – здоровым. Исследователи разделили данные на небольшие регионы и дали возможность ИИ тщательно проанализировать нейронные связи между ними", - отмечает издание.

После того, как обучение было завершено, исследователи протестировали алгоритм на МРТ-сканировании мозга 148 пациентов. 48 человек страдали болезнью Альцгеймера, а другие 48 — от слабого когнитивного расстройства, способного в будущем перерасти в полноценную болезнь Альцгеймера.

Во втором испытании искусственный интеллект сумел диагностировать болезнь Альцгеймера в 86% случаев, что является отличным показателем, лучшим, чем результаты людей медиков. Исследователи отмечают, что в будущем их алгоритм сможет определять болезнь с гораздо более высокой точностью.