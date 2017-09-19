Последнее обновление: 19.09.2017 17:19

США приостановили продажу оружия для охраны Эрдогана

Правительство США приняло решение приостановить поставку оружия подразделению охраны президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Причиной стало нападение охранников Эрдогана на мирных демонстрантов перед посольством Турции в Вашингтоне в мае 2017 года, сообщаетагентство dpa.

В частности, заморожен контракт на закупку в США 1600 пистолетов на сумму 1,2 млн долларов. Кроме того, сенаторы Патрик Лихи и Крис Ван Холлен, которые сообщили об этом решении Госдепартамента, выступили с инициативой ввести эмбарго на поставку оружия турецкой полиции. "Они произвольно задерживали граждан Турции, которые мирно критиковали власть, и жестоко обращались с ними," - заявили сенаторы.

Инцидент произошел во время майского визита президента Эрдогана в США. Возле посольства Турции собралась демонстрация, на участников которой стали разгонять охранники Эрдогана. Десять человек получили травмы. В общей сложности обвинения выдвинуты против 19 телохранителей президента Турции.

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