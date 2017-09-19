Последнее обновление: 19.09.2017 17:19

Air France приостановила рейсы на французские заморские территории

Французская авиакомпания Air France отменила ряд рейсов на французские заморские территории из-за неблагоприятных погодных условий, сообщается на сайте авиакомпании.

"В связи с ураганом "Ирма" наша работа в регионе нарушена. На настоящий момент наши рейсы на остров Сен-Мартен и с острова аннулированы до 30 сентября включительно", - говорится в сообщении.

Также во вторник авиакомпания отменила рейсы в город Пуэнт-а-Питр в Гваделупе в связи с ураганом "Мария".

В понедельник ряд авиакомпаний, совершающих полеты в район Карибских островов, отменили или перенесли авиарейсы из-за урагана "Мария".

Ураган "Ирма" называют самым мощным в Атлантике как минимум за последнее десятилетие. Он обрушился на острова в Карибском море 6 сентября, в частности, на Сен-Бартелеми и Сен-Мартен. Территория последнего разделена между Францией и Нидерландами. Ураган серьезно повредил около 70% домов на Сен-Мартене, с корнем вырвал деревья, повредил объекты инфраструктуры и международный аэропорт. Сообщалось о 15 погибших на острове, точное число пострадавших неизвестно. На прошлой неделе Национальный центр предупреждения ураганов США сообщил, что "Ирма" ослабла до тропической депрессии.

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