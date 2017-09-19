Последнее обновление: 19.09.2017 17:19

Премьер Болгарии взвалил на себя "непосильное" - освободить РФ от санкций

Болгария намерена добиваться снятия санкций с России во время своего председательства в ЕС в 2018 году. Об этом заявил премьер-министр Болгарии Бойко Борисов в ходе открытия в Софии офиса Европейского инвестиционного банка.

"Во время нашего председательства в ЕС мы должны работать в политическом и дипломатическом плане, чтобы снять санкции с России и снизить напряженность между Европой и Россией. Не знаю, удастся ли нам это сделать, так как это очень сложная и непосильная для нас задача, но попытаемся", - заявил болгарский премьер.

Коснувшись предстоящего в 2018 году визита президента РФ Владимира Путина в Болгарию, Борисов подчеркнул, что Путина пригласил президент Радев, но "если российский президент изъявит желание встретиться и с премьером, то он не откажется от такого приглашения".

Глава болгарского правительства отметил также, что Сербия, Косово и Черногория должны как можно скорее стать членами Европейского Союза.

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