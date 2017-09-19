Создатель Ethereum предрек гибель Visa из-за развития технологии блокчейн

Технология блокчейн может в ближайшем будущем забрать значительную долю рынка у таких финансовых институтов, как Visa, и даже заменить их. Об этом заявил в ходе конференции Q&A американского издания TechCrunch создатель криптовалюты Ethereum Виталик Бутерин, пишет Business Insider.

По словам Бутерина, обеспечение безопасности технологии блокчейн в настоящее время служит главной задачей для тех, кто занимается криптовалютным рынком. Он также заверил, что, как только эта проблема будет решена, блокчейн кардинально изменит современную картину международного финансового рынка.

Создатель Ethereum подчеркнул, что большинство существующих приложений, которые используют в своей работе блокчейн, недостаточно хорошо развиты с технической точки зрения, чтобы претендовать на широкое распространение. По подсчетам Бутерина, к следующему году в финансовом пространстве начнут внедрять экспериментальные прототипы с низким уровнем секретности, но потребуется еще несколько лет, чтобы технология действительно смогла составить серьезную конкуренцию традиционным финансовым инструментам.

Идея технологии распределенных ресурсов, или блокчейн (от англ. blockchain — цепочка блоков), заключается в создании большой базы данных общего пользования, которая функционирует без центрального руководства. В такой системе каждая следующая операция зависит от предыдущей. Проверкой транзакций, например в случае с криптовалютой биткоин, занимаются майнеры — участники системы, подтверждающие подлинность совершенных действий и формирующие из записей всех проведенных транзакций блоки. Данные о транзакции при этом невозможно изменить или удалить.