Таиланд строит высочайшую в Юго-Восточной Азии смотровую башню

Таиланд строит гигантскую смотровую башню в форме свечи на реке Чао Прайя.

Небоскреб в форме свечи, который станет самой высокой в Юго-Восточной Азии смотровой башней, появится в Бангкоке. Гигантская достопримечательность будет стоять на берегу реки Чао Прая, а ее высота составит 459 метров. Форма здания смоделирована в виде свечи: авторы проекта таким образом выражают почтение памяти короля Пхумипона Адульядета, умершего в октябре 2016 года.

Как сообщает Maestro News, внутри башни не будет никаких коммерческих помещений: она будет использоваться для продвижения тайской истории и культуры среди путешественников. Средства от продажи билетов планируется направлять на благотворительные цели в том числе. Открытие смотровой башни в Бангкоке ожидается в 2019 году.