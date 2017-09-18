США, Китай и Россия проводят маневры возле КНДР

На фоне углубляющегося кризиса вокруг ядерной программы Северной Кореи сразу три крупные военные державы в понедельник, 18 сентября, начали маневры возле КНДР.

Согласно сообщению китайского официального информагентства "Синьхуа", совместные китайско-российские учения проводятся в районе между Владивостоком и расположенной к северу от Японии частью Охотского моря. Агентство напрямую не связало эти маневры с конфликтом вокруг ядерной программы КНДР.

Между тем США и Южная Корея направили боевые самолеты на учения над Корейским полуостровом. По сообщению министерства обороны в Сеуле, самолеты вылетели с баз в Южной Корее, Японии и на острове Гуам.

Северная Корея, несмотря на давление со стороны мирового сообщества, продолжает ракетные и ядерные испытания. Неделю тому назад Совет Безопасности ООН в очередной раз усилил санкции против режима в Пхеньяне.