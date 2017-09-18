Последнее обновление: 18.09.2017 16:24

Мощный ураган в Румынии стал неожиданностью для синоптиков

На западе Румынии в результате неожиданно сильного урагана в воскресенье погибли восемь человек, еще 77 были ранены.

Короткий, но мощный ураган обрушился на город Тимишоара и окрестности. Скорость порывов ветра достигала 100 километров в час.

Большинство жертв пострадало под открытым небом: в частности, один человек погиб, когда на него упало дерево, другой – когда его ударило сорванным ветром рекламным щитом.

Мэр Тимишоары Николае Робу пожаловался на то, что синоптики не предупредили об угрозе стихийного бедствия. "Ветер валил деревья, срывал крыши с домов и опрокидывал грузовики. Нарушено водо- и электроснабжение. Нас не предупредили. Синоптики предупреждали лишь о дожде", - сказал он в интервью радиостанции Digi 24.

Представитель метеослужбы в интервью той же радиостанции заявил, что ураган был резкой силы и абсолютно неожиданным. Министр внутренних дел Румынии Кармен Дан констатировала, что все произошло очень быстро.

Из Румынии ураган двинулся в северном направлении к венгерской границе.

blog comments powered by Disqus
<Август 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Сентябрь 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
2345678
В мире
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование