Турецкая армия начала учения на границе с Ираком

Генштаб Турции сообщил в понедельник о начале военных учений на границе с курдской автономией Северного Ирака, где 25 сентября пройдет референдум о независимости.

Курдский референдум намечен на 25 сентября и подвергся критике со стороны многих стран региона, включая сам Ирак, Иран и Турцию. Против референдума выступила Лига арабских государств.

"ВС Турции 18 сентября начали учения в районах Силопи и Хабур. Наряду с этими учениями продолжаются операции в регионе в рамках борьбы с терроризмом", — говорится в сообщении военного ведомства.