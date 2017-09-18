Последнее обновление: 18.09.2017 16:24

Турецкая армия начала учения на границе с Ираком

Генштаб Турции сообщил в понедельник о начале военных учений на границе с курдской автономией Северного Ирака, где 25 сентября пройдет референдум о независимости.

Курдский референдум намечен на 25 сентября и подвергся критике со стороны многих стран региона, включая сам Ирак, Иран и Турцию. Против референдума выступила Лига арабских государств.

"ВС Турции 18 сентября начали учения в районах Силопи и Хабур. Наряду с этими учениями продолжаются операции в регионе в рамках борьбы с терроризмом", — говорится в сообщении военного ведомства.

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