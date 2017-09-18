Лондон раскроет детали соглашения с ЕС о сотрудничестве по безопасности

Британское правительство опубликует в понедельник документ, раскрывающий детали соглашения о сотрудничестве по безопасности, которое Лондон предложит Брюсселю после Brexit.

Высокопоставленный источник в правительстве Соединенного Королевства в воскресенье сообщил РИА Новости, что Британия после выхода из ЕС намерена заключить с Евросоюзом отдельное, новое соглашение о сотрудничестве в области обеспечения безопасности. Главным пунктом станет борьба с терроризмом. Документ будет опубликован около полудня.

"Борьба с преступностью и терроризмом должна быть ключевым элементом нового соглашения в области безопасности между Британией и ЕС после Brexit. Правительство (Соединенного Королевства) предложит заключить такое соглашение завтра (в понедельник). Соглашение предполагает заложить законодательную основу для продолжения сотрудничества сторон в области безопасности, уголовного судопроизводства и правоприменения после того, как Британия покинет ЕС. Правительство разъяснит свою позицию в планируемом к публикации документе", — сказал ранее собеседник агентства.

По его словам, на фоне растущих трансграничных угроз Британия хочет интенсифицировать сотрудничество в этой области и договориться о создании новой схемы координации.

"Британия предложит создать механизмы для поддержания операционного взаимодействия между Лондоном, ЕС и государствами-членами Евросоюза. В соглашении должны быть заложены принципы, разделяемые всеми сторонами, включая высокие стандарты защиты данных и защиты прав человека. Новое соглашение должно обеспечивать сотрудничество, которое было бы настолько динамичным, чтобы обеспечить противостояние постоянно меняющимся угрозам. Соглашение должно предусматривать механизм разрешения споров", — добавил источник.

Глава МИД Великобритании Амбер Радд подтвердила, что правительство опубликует документ по новому соглашению.

"Последние события в Британии и по всей Европе показали, что криминальная и террористическая угрозы, с которыми мы сталкиваемся, постоянно меняются и становятся более серьезными. Долгосрочное сотрудничество, которое мы поддерживаем с нашими европейскими партнерами, позволяет совместно реагировать на эти угрозы и обеспечивать безопасность наших граждан. С подготовкой к выходу из ЕС мы осознаем важность выработки нового пути для сотрудничества в области безопасности, реализации правоприменительной практики и уголовного судопроизводства", - говорится в письменном комментарии Радд, переданном РИА Новости канцелярией премьера.

Министр также подтвердила, что Британия сохранит тесные связи с европейским полицейским ведомством Europol.