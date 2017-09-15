Последнее обновление: 15.09.2017 16:52

Взрыв прогремел в одном из поездов лондонского метро

Взрыв прогремел в одном из поездов лондонского метро в пятницу, несколько человек получили ожоги лица, сообщила базирующаяся в британской столице газета Metro на своем сайте.

Полиция сообщила, что ей известно об инциденте на станции Парсонс Грин на западе Лондона, и что полицейские находятся на месте происшествия. Сотрудники лондонской скорой помощи сообщили, что на станции работают врачи.

По словам полицейских, им известно о сообщениях в социальных сетях, и они сообщат детали инцидента, только когда убедятся в их точности.

Позднее стало известно, что взрыв на станции метро «Парсонс-Грин» в Лондоне расследуется как теракт.

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