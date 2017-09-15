Иностранные интернет-магазины в России хотят обложить налогом

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ), объединяющая 37 российских ритейлеров, разработала пакет поправок в Налоговый кодекс и закон "Об информации". АКИТ предложила ввести налог для иностранных конкурентов, включая AliExpress, Amazon и eBay, по принципу "налога на Google", рассказал "Коммерсанту" источник, знакомый с подготовкой проекта.

В рамках этого налога, вступившего в силу 1 января 2017 года, иностранные компании, продающие электронный контент или софт через интернет в России, должны встать на учет в налоговую службу и платить НДС 18% наравне с российскими.

Инициаторы нововведения указывают на то, что заграничные продавцы имеют конкурентное преимущество перед национальными поставщиками в виде освобождения от НДС и ввозных таможенных платежей при реализации товаров стоимостью до тысячи евро и весом до 31 кг. Поправки предлагают ввести механизм НДС-регистрации зарубежных интернет-магазинов. Для интернет-магазинов, предлагающих трансграничную доставку товаров, налог предлагается исчислять упрощенным методом. Предполагается, что он составит 15,25% от конечной цены товара.

АКИТ предлагает наделить Федеральную налоговую службу (ФНС) правом направлять электронной торговой площадке требование о блокировке страницы продавца, не исполняющего обязанности по уплате НДС. Сайты компаний, которые откажутся платить налог, могут быть заблокированы через Роскомнадзор и разблокированы в течение трех дней после уплаты ими НДС. Исполнительный директор АКИТ Артем Соколов сообщил о том, что документы сейчас обсуждаются в правительстве, где идет процесс подготовки заключения.

Представители зарубежных ритейлеров предупреждают о том, что предлагаемые меры могут заставить иностранные торговые площадки и их продавцов покинуть российский рынок. Гендиректор eBay в России и на развивающихся рынках Европы Илья Кретов считает, что нововведение существенно сократит ассортимент товаров, поставляемых в страну. "Если говорить о eBay, иностранный продавец просто поставит галочку о том, что не доставляет товары в Россию", - сообщил он.

Президент Национальной ассоциации дистанционной торговли (включает Pony Express, La Redoute, PickPoint, eBay, Studio Moderna, arvato и др.) Александр Иванов указал на то, что предложения АКИТ носят запретительный характер. По его мнению, регистрация плательщиков в ФНС будет де-факто невозможна, поскольку, например, на Alibaba - 3,6 млн продавцов, а на eBay - более 1,5 млн. "ФНС физически не сможет обеспечить такую регистрацию",- убежден эксперт.