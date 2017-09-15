Последнее обновление: 15.09.2017 16:52

Северная Корея снова запустила ракету в сторону Японии

Северная Корея в пятницу, 15 сентября, провела очередной пуск баллистической ракеты. Запуск был осуществлен из района Пхеньяна, сообщает южнокорейское агентство Yonhap.

По данным японского телеканала NHK, ракета двигалась в сторону Тихого океана и, перелетев территорию Японии, упала примерно в 2000 километрах к востоку от острова Хоккайдо. Об этом заявил на экстренной пресс-конференции генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга.

Японские власти в связи с пуском выпустили экстренное предупреждение для жителей северо-востока страны. При падении ракеты никто не пострадал.

Это уже шестой раз, когда КНДР запускает ракету над японской территорией. И первый пуск с тех пор, как Совбез ООН ввел новые санкции против Пхеньяна.

По данным агентства Reuters, Совбез ООН обсудит очередной ракетный тест КНДР на экстренном заседании в пятницу, 15 сентября. Оно будет проведено по инициативе США и Японии.

В начале сентября Северная Корея заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который может быть использован для оснащения межконтинентальных баллистических ракет.

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