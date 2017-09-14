Немецкие депутаты хотят увеличить срок полномочий бундестага

Руководители всех парламентских фракций бундестага высказались за увеличение срока полномочий его депутатов с четырех до пяти лет. Предполагается, что легислатурный период будет увеличен парламентом нового созыва и что это решение вступит в силу после выборов в бундестаг 2021 года.

Глава парламентской фракции блока ХДС/ХСС Михаэль Гроссе-Брёмер в интервью медиагруппе Redaktionsnetzwerk Deutschland, опубликованном в четверг, 14 сентября, заявил, что такая практика существует в большинстве земельных парламентов ФРГ (ландтагов), а также в Европарламенте. Кроме того, не стоит забывать, что четырехлетний легислатурный период включает в себя и период предвыборной гонки, и время, необходимое для переговоров о создании новых коалиций после выборов, добавил Гроссе-Брёмер.

Глава фракции СДПГ в бундестаге Томас Опперман, руководитель парламентской фракции Левой партии Дитмар Барч и исполнительный секретарь партии "Союз-90"/"зеленые" Бритта Хассельман тоже не возражают против увеличения срока полномочий парламента. По словам заместителя председателя Свободной демократической партии (СвДП) Вольфганга Кубики, большинство членов его фракции поддерживают эту идею.