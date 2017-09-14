Госучеждениям США запретят пользоваться софтом Касперского

Министерство внутренней безопасности США предписало всем федеральным учреждениям и агентствам подготовиться к удалению программного обеспечения "Лаборатории Касперского" из своих информационных систем.

"Министерство обеспокоено связями между представителями компании Касперского и российской разведкой и другими государственными агентствами, а также положениями российского законодательства, которые позволяют российским спецслужбам запрашивать у компании Касперского помощь или обязывать ее оказывать содействие в перехвате коммуникаций, проходящих по российским сетям", - говорится в сообщении Министерства внутренней безопасности, обнародованном в среду.

В документе говорится, что предписание министерства основано на рисках информационной безопасности, связанных с использованием продуктов Касперского в федеральных информационных системах.

"Антивирусные продукты и решения Касперского обеспечивают широкий доступ к файлам и документам на компьютерах, на которых они установлены, и могут быть использованы злоумышленниками для компрометации этих информационных систем", - указывается в сообщении.

Сам Евгений Касперский неоднократно отрицал любую связь с любым правительством, подчеркивая, что он не собирается оказывать помощь в осуществлении кибершпионажа никакому правительству. Он также подчеркивал безосновательность утверждений американских представителей о том, что его антивирусный софт может быть использован для оказания помощи Кремлю в сфере шпионажа.