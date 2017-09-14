Рекордное число турок попросили убежища в Германии

Число турок, которые просят убежище в Германии, продолжает расти.

В августе было подано 877 таких заявок, что больше, чем в каком-либо другом месяце с момента подавления попытки путча в Турции в 2016 году. Об этом в среду сообщила газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на данные Федерального ведомства по делам миграции и беженцев (BAMF) Германии.

Всего за 2017 год около 4,7 тысяч граждан Турции подали прошения о предоставлении убежища в Германии. В этом году ведомство рассмотрело 8,5 тысяч таких заявлений и около 5 тысяч человек получили отказы. Только 670 человек признали имеющими право на получение убежища, 1140 получили статус беженцев и еще 112 просто была оказана дополнительная помощь.

В конце августа газета Die Welt сообщала, что за последние месяцы с ходатайствами о предоставлении убежища в Германии обратились высокопоставленные представители турецкой полиции и спецслужб, среди них - один из руководителей турецкой разведслужбы MIT.