Последнее обновление: 14.09.2017 16:46

США поддержали размещение миротворцев ООН на границе РФ и Украины

Введение миротворческих сил ООН на восток Украины может стать средством защиты для украинских граждан и возможным путем к восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины, заявила в среду глава пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт.

Миротворцы при этом должны иметь широкий мандат для обеспечения безопасности на всей оккупированной территории Украины, и их, в том числе, следует разместить на границе с Россией, добавила Науэрт.

Ранее Россия и Украина разработали различные проекты резолюции ООН о размещении миротворческой миссии в Донбассе. Москва предложила отправить "голубые каски" в регион минимум на полгода исключительно для обеспечения безопасности наблюдателей ОБСЕ в зоне конфликта.

В украинском проекте говорится, что Россия не может участвовать в миротворческой миссии, а "голубые каски" должны быть размещены по всей зоне конфликта, включая украинско-российскую границу.

blog comments powered by Disqus
<Август 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Сентябрь 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
2345678
В мире
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование