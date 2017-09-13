Последнее обновление: 13.09.2017 17:15

Евросоюз запустил сайт, разоблачающий "прокремлевскую дезинформацию"

Евросоюз запустил сайт, разоблачающий "прокремлевскую дезинформацию" — euvsdisinfo.eu.

Этот проект реализуется в рамках кампании "ЕС против дезинформации". Еще весной 2015 года руководители государств и правительств ЕС для противодействия российской дезинформации приняли решение о создании "Оперативной рабочей группы по стратегическим коммуникациям", которая и занималась сайтом, сообщает Еврорадио.

Сайт доступен на трех языках — английском, немецком и русском. Сообщается, что авторы проекта хотели бы видеть основной аудиторией euvsdisinfo.eu жителей стран, входящих в "Восточное партнерство", в том числе и Беларуси.

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