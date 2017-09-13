Последнее обновление: 13.09.2017 17:15

На самой мощной АЭС в Бельгии отключен энергоблок

На мощнейшей в Бельгии атомной электростанции "Тианж" неподалеку от границы с Германией отключенный на внеплановое обслуживание энергоблок №1 будет вновь запущен лишь 14 сентября.

Оператор АЭС Electrabel в среду сообщил, что энергоблок был остановлен накануне вечером. Первоначально предполагалось, что он возобновит работу уже 13 сентября.

АЭС "Тианж", расположенная неподалеку от бельгийского Льежа, вызывает особое беспокойство у жителей федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия и района пограничного стыка Бельгии, Нидерландов и ФРГ возле Ахена. Эта атомная электростанция находится всего лишь в 70 километрах от Ахена.

Критики особенно решительно добиваются закрытия второго энергоблока АЭС "Тианж", поскольку ученые сомневаются в его безопасности из-за наличия в нем большого количества микротрещин.

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