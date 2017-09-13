ЕС нужно создать Европейский оборонный союз к 2025 году - глава Еврокомиссии

Евросоюзу нужно создать Европейский оборонный союз к 2025 году, этого от европейцев хочет и НАТО, заявил председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

"В области обороны требуется больше усилий. Учреждение Европейского оборонного фонда значится в нашей повестке, идет создание (постоянного структурированного сотрудничества) PESCO в области обороны. К 2025 году нам нужен работающий Европейский оборонный союз. Он нужен нам, и НАТО хотела бы, чтобы у нас он был", - сказал Юнкер, выступая с программной речью на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге.

Его выступление транслируется службами ЕС.

Ранее глава дипломатии ЕС Федерика Могерини заявила, что страны-члены Евросоюза к концу 2017 года должны приступить к постоянному структурированному сотрудничеству (PESCO) в области обороны и безопасности, что позволит им объединить усилия в работе над разными оборонными проектами. Эти проекты смогут получить финансирование из создаваемого Евросоюзом Европейского оборонного фонда.