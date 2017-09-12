Трамп рассматривает более агрессивную стратегию США в отношении Ирана - источники

Президент США Дональд Трамп изучает стратегию, которая может позволить Вашингтону действовать более агрессивно в отношении иранских сил, а также поддерживаемых Тегераном шиитских группировок в Ираке и Сирии, сказали шесть нынешних и бывших чиновников США.

Ее разработали министр обороны США Джим Мэттис, госсекретарь Рекс Тиллерсон, советник по национальной безопасности Герберт Макмастер и другие высокопоставленные американские чиновники. Инициатива была представлена Трампу на встрече Совета по национальной безопасности в пятницу, сказали источники.

Она может быть утверждена и обнародована до конца сентября, сказали два источника. Все источники знакомы с проектом документа и говорили на условиях анонимности, поскольку Трамп еще не принял решение.

В отличие от экс-президента США Барака Обамы и ряда его предшественников, которые давали детальные инструкции, Трамп, как ожидается, поставит общие стратегические цели, но поручит реализацию плана американским военачальникам, дипломатам и другим чиновникам, сказал высокопоставленный чиновник в администрации президента.

“Что бы он ни решил, мы хотим максимально возможного взаимодействия с союзниками”, - сказал чиновник.

Белый дом отказался от комментариев.

План подразумевает усиление давления на Тегеран, чтобы заставить его ограничить программу разработки баллистических ракет и прекратить поддержку боевиков, сказали несколько источников.

“Я бы назвал это общей стратегией в ответ на ряд пагубных действий Ирана: финансирование, поддержка террора, дестабилизация обстановки в регионе, особенно в Сирии, Ираке и Йемене”, - сказал другой высокопоставленный чиновник в администрации.

Стратегия также направлена на борьбу с кибершпионажем и с возможным распространением ядерного оружия, сказал чиновник.

Администрация все еще обсуждает новую позицию США в отношении заключенного Обамой в 2015 году договора об остановке Ираном программы разработки ядерного оружия. Согласно черновику документа, стратегия предусматривает возможность ужесточения экономических санкций, если Иран нарушит договор.

В ней также предполагается, что Соединенные Штаты должны активнее перехватывать оружие, в том числе которое Иран поставляет хуситам в Йемене и палестинским группировкам в Газе и на Синайском полуострове в Египте, сказали нынешний и бывший чиновники.

Документ также подразумевает более жесткую позицию США в отношении Бахрейна, где правящие сунниты притесняют шиитское большинство, требующее реформ, сказали источники.

Кроме того, авторы инициативы считают, что ВМС США нужно разрешить действовать более решительно в случае провокаций со стороны иранских судов, сказали три источника.

Сейчас командиры кораблей могут отдать приказ открыть огонь, только если полагают, что их суда и жизни их подчиненных находятся в опасности. Источники не предоставили детальных сведений о предложенных изменениях в правила, которые засекречены.

План не подразумевает усиление военной активности США в Сирии и Ираке. Советники Трампа по национальной безопасности настаивают на том, что более жесткий военный ответ на действия подконтрольных Ирану группировок в Сирии и Ираке усложнит борьбу возглавляемой США коалиции против “Исламского государства”, которая должна остаться основным приоритетом, сказали четыре источника.

Мэттис и Макмастер, а также главы Центрального командования вооруженных сил США и Командования сил специальных операций США выступили против того, чтобы позволить американским командующим в Сирии и Ираке принимать более агрессивные меры в ответ на провокации Корпуса Стражей Исламской революции, движения “Хезболла” и других поддерживаемых Ираном шиитских группировок, сказали четыре источника.