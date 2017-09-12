Стоимость бюджетной поездки в Амстердам возрастет

Власти столицы Нидерландов планируют увеличить туристический сбор до 10 евро за ночь с человека, чтобы сократить количество бюджетных туристов и сделать жизнь местных более комфортной, сообщает The Guardian.

"Городской совет рассматривает возможность введения системы, при которой туристы платят фиксированную сумму за ночь в размере 10 евро плюс процент от счета за проживание в гостинице. Такой налог значительно увеличит стоимость бюджетной поездки в город", - говорится в публикации.

В мэрии города желают видеть путешественников, которые остановятся в Амстердаме на несколько дней, посетят музеи, галереи и дорогие рестораны, а не тех, кто "приезжает на выходные перекусить фалафелем и послоняться в квартале Красных фонарей".

Отмечается, что турпоток в Амстердам ежегодно увеличивается: за пять лет число туристов выросло почти на треть. Так, в прошлом году город, в котором проживает 850 тысяч человек, посетили около 17 миллионов гостей. По информации городского совета, более четверти туристов выбирает для проживания бюджетные отели Амстердама, принося ограниченный доход в городскую казну.

Именно поэтому власти разработали достаточно радикальный налоговый план. Если сейчас туристы платят дополнительно 5% от счета за проживание в отеле в центре, то в 2018 году турсбор повысится до 6%, вместе с которым планирую ввести и фиксированную плату в 10 евро за ночь.