В Китае создали двигатель, нарушающий законы физики

Китайские учёные создали рабочий образец двигателя EmDrive, работу которого невозможно объяснить в рамках законов сохранения энергии. Об этом сообщает ПРАЙМ со ссылкой на Daily Mail.

Издание не уточняет технические подробности изобретения, тем не менее в видеоролике об изобретении отмечается, что новый двигатель в скором времени пройдет испытания в космосе.

Двигатель EmDrive представляет собой устройство из магнетрона, которое генерирует микроволны, а также резонатора, который накапливает энергию их колебаний. В то же время создается тяга, необъяснимая физическим законом сохранения энергии.

Ученые отмечают, что силовая установка, работающая на базе такого двигателя, даст возможность человечеству добраться до края Солнечной системы буквально за несколько месяцев.

Специалисты из НАСА ранее опубликовали научную статью, в которой утверждали, что созданный в Китае двигатель EmDrive действительно вырабатывает "постоянную" тягу, не тратя при этом топливо. Направленный пучок излучения также не вырабатывается, что противоречит, по мнению ученого сообщества, закону сохранения импульса.