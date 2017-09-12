Последнее обновление: 12.09.2017 18:00

В Китае создали двигатель, нарушающий законы физики

Китайские учёные создали рабочий образец двигателя EmDrive, работу которого невозможно объяснить в рамках законов сохранения энергии. Об этом сообщает ПРАЙМ со ссылкой на Daily Mail.

Издание не уточняет технические подробности изобретения, тем не менее в видеоролике об изобретении отмечается, что новый двигатель в скором времени пройдет испытания в космосе.

Двигатель EmDrive представляет собой устройство из магнетрона, которое генерирует микроволны, а также резонатора, который накапливает энергию их колебаний. В то же время создается тяга, необъяснимая физическим законом сохранения энергии.

Ученые отмечают, что силовая установка, работающая на базе такого двигателя, даст возможность человечеству добраться до края Солнечной системы буквально за несколько месяцев.

Специалисты из НАСА ранее опубликовали научную статью, в которой утверждали, что созданный в Китае двигатель EmDrive действительно вырабатывает "постоянную" тягу, не тратя при этом топливо. Направленный пучок излучения также не вырабатывается, что противоречит, по мнению ученого сообщества, закону сохранения импульса.

blog comments powered by Disqus
<Август 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Сентябрь 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
2345678
В мире
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование