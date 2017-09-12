Минюст и разведка США просят сделать бессрочным закон об электронной слежке

Министр юстиции, генеральный прокурор США Джефф Сешнс и директор национальной разведки Дэниел Коутс просят конгресс сделать бессрочным закон, позволяющий вести электронную слежку за гражданами.

Соответствующее письмо, отправленное в 16-ю годовщину терактов 11 сентября, опубликовано в понедельник на сайте минюста. Оно адресовано спикеру палаты представителей Полу Райану, лидеру республиканцев в сенате Митчу Макконнеллу и лидерам демократов в палате и сенате Нэнси Пелоси и Чаку Шумеру.

В своем обращении Сешнс и Коутс напоминают, что соответствующие поправки к закону "О негласном наблюдении в целях внешней разведки" заканчивают свое действие в конце этого года. Речь идет о так называемом разделе 702 поправок от 2008 года, которым и регулируется электронная слежка.

"Как публично сообщал комитет по надзору за конфиденциальностью и (соблюдением) гражданских свобод, информация, собранная в рамках этого конкретного раздела 702, дает значительные данные внешней разведке, что является жизненно важным для защиты страны от международного терроризма и других угроз", — отмечают авторы письма.

В связи с этим главы ведомств призывают законодателей утвердить соответствующий раздел закона в "ясной и постоянной форме" без каких-либо изменений, кроме отмены временных ограничений.

Закон вызывает нарекания правозащитников в США и части политиков, которые полагают, что спецслужбы страны имеют слишком большой доступ к личным электронным данным простых американцев, чем ущемляют их гражданские свободы.